Kocaeli Valisi Aktaş'tan Türk Dil Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, dünyanın en köklü ve zengin dillerinden biri olan Türkçe'nin 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

Türkçenin her kelimesinde Türk medeniyetinin izini, her cümlesinde tarihin sesini barındıran eşsiz bir miras olduğunu anlatan Aktaş, "Aziz milletimizi bir arada tutan, ortak duygularımızı ifade eden, kültürel değerlerimizi kuşaktan kuşağa taşıyan bu dil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda varoluşumuzun temel taşıdır." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Türkçenin milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki en önemli vasıta olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Türkçemizin, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda daha yaygın ve doğru konuşulması ve etkinliğinin artırılması sadece eğitimcilerimizin değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, güzel Türkçemizin gelişmesine ve doğru kullanımına katkısı olan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Dilimizin, devletimiz ve aziz milletimizle ilelebet baki kalmasını temenni ediyorum."