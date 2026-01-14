Haberler

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Miraç Kandili mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu gecenin merhamet kapılarının açıldığı önemli bir zaman dilimi olduğunu ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Miraç Kandili'nin merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı üç aylar içerisindeki müstesna bir gün olduğunu bildirdi.

Miraç Kandili'nin, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna kabul edildiği kutlu yolculuğun adı olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığı ve toplumları yücelten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinciyle her türlü kötülüklerden arınma, yüce mertebelere ulaşma azminin yoğun yaşandığı bu Miraç gecesinde içtenlikle yapılan her dua kendimizi bulma ve bilmenin en güzel yollarından biridir. Bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi, dayanışmamızı daha güçlü hale getirmesi temennisiyle Kocaelili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin rahmet, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Osman Arslanoğlu - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Tanınmış avukat Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü

Tanınmış avukat başı taşla ezilerek öldürüldü
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

İBB'de 10 yıllık uygulama sona erdi, memurlar protestoya hazırlanıyor
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif