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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu tarafından karşılandı. Tersane alanını gezerek gemi imalatı sektörü ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı, TCG HIZIRREİS denizaltısını ziyaret etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu tarafından karşılanan Vali Aktaş, tersane alanını gezdi.

Burada gemi imalatı sektörü ve tersanenin yürüttüğü diğer faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Aktaş, 17 Eylül'de ilk seyrini, 18 Eylül'de ise ilk dalışını icra eden Reis Sınıfı Denizaltı Projesi'nin ikinci denizaltısı olan TCG HIZIRREİS denizaltısını ziyaret etti.

Denizaltıda incelemelerde bulunan Vali Aktaş, personele başarılar diledi.

Daha sonra Tersane Komutanlığı makamına geçerek şeref defterini imzalayan Vali Aktaş, Özturşucu ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Osman Arslanoğlu - Güncel

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