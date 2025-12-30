Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni yıl mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, her yeni yılın başlangıç olduğunu ve umutları beraberinde getirdiğini bildirdi.

Yeni yılda başarının, güzelliğin ve mutluluğun ümit edildiğini belirten Aktaş, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği daha rahat hayata ulaşma yolunda isteklerin filizlendiğini kaydetti.

Aktaş, yeni yılın, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin ve daha mutlu geleceğin habercisi olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm Kocaelili hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."