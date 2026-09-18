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Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gaziler Günü mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanının verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü gurur, minnet ve saygıyla idrak ettiklerini bildirdi.

Gazilerin ülkenin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmediklerini belirten Aktaş, "Gazilerimiz aziz milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir." ifadelerini kullandı.

Aktaş, gazilerin ve aziz şehitlerin emanetlerinin devlet ve millet için en kıymetli hazine olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Onların şanlı mirasına kararlılıkla sahip çıkmak ve gelecek nesillere bu ruhu aktarmak en temel görevimizdir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA
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