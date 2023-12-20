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Kocaeli Valiliğinde Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

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Kocaeli Valiliği, iklim değişikliği sebebiyle artan sel ve taşkınların önüne geçmek için Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı düzenledi. Toplantıda, risk faktörleri belirlendi ve alınacak önlemler konuşuldu.

Kocaeli Valiliğinde, Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı iklim değişikliği sebebiyle artan sel ve taşkınların can kaybına sebep olmaması, mal kaybının ise asgari düzeye indirilmesi, farkındalığın arttırılması, risk faktörlerinin belirlenmesi ve önlemlerin alınması amacıyla gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ali Ada'nın yaptığı açılış konuşmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü mühendisi Tuğkan Tanır Kocaeli için hazırlanacak plan ve alınacak tedbirlere yönelik çalışmalara değindi.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, "Kocaeli İlinde Taşkın Yönetimi Planı" kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Toplantı iş planlarının oluşturulması ardından sona erdi.

Programa, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, DSİ 15. Şube Müdürü Doğan Kahraman ile belediyeler ve kaymakamlıklardan alanında uzman mühendisler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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