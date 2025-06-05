Kocaeli Üniversitesi'nden Dünya Çevre Günü Mesajı

Kocaeli Üniversitesi'nden Dünya Çevre Günü Mesajı
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Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Veli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada plastik kirliliğine dikkat çekti ve sürdürülebilir yaşam pratikleri için topluma çağrıda bulundu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Veli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Veli, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü'nün, bu sene Güney Kore ev sahipliğinde "Plastik Kirliliğine Son Ver" temasıyla gerçekleştiğini belirtti.

Her yıl yaklaşık 23 milyon ton plastik atığın sucul ekosistemlere karıştığını, bu tür atıkların, yalnızca deniz yaşamını değil, besin zinciri ve iklimi tehdit ettiğini aktaran Veli, "Plastik kirliliği, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel çevresel krizleri daha da derinleştiren temel sorunlardan biridir. Bu nedenle bu yılki tema, hem yerel hem küresel ölçekte acil eylem çağrısı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

KOÜ Sürdürülebilirlik Ofisi olarak çevre sorunları karşısında yalnızca teknik bilgi üretmekle yetinmediklerini vurgulayan Veli, şunları kaydetti:

"Bu bilginin toplum yararına dönüştürülmesini ve çevre konusunda kalıcı farkındalık oluşturulmasına da görev ediniyoruz. Aralık 2023'te kurulan ofisimiz, 11 farklı alt komisyonla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda pek çok proje yürütmektedir. Kampüsümüzde hayata geçirilen enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi, erişilebilir içme suyu, yeşil alan düzenlemeleri, kompost üretimi, geri dönüşüm atölyeleri ve sanat yoluyla farkındalık etkinlikleri ile sürdürülebilir yaşam pratiklerini yaygınlaştırıyoruz. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlıklı yaşam, nitelikli eğitim ve iklim eylemi gibi alanlarda da kapsayıcı politikalar geliştiriyoruz.

Üniversite olarak, GreenMetric sıralamalarında yükselmeyi, sıfır atık hedeflerine ulaşmayı ve yeşil kampüs bilincini kalıcı hale getirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın aktif katılımı, bu dönüşümün temel taşıdır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, tüm bireyleri plastik kirliliğini azaltmaya, doğaya saygılı yaşam tarzı benimsemeye ve birlikte sürdürülebilir gelecek inşa etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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