Kocaeli Üniversitesi Denizcilik MYO'da Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı. Törende, mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı ve kep attı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KOÜ Karamürsel Denizcilik MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, mezun olan öğrencileri kutlayarak, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Program, mezun öğrencilere diplomalarının takdimi edilmesi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreniyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gebze'de çıkan yangın söndürüldü

Gebze ilçesinde otluk alanda çıkıp yediemin otoparka sıçrayan yangında 10 araç zarar gördü.

Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle artan alevler, yanındaki yediemin otoparkına sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangında, park halindeki 10 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Galatasaray anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.