Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kartepe'nin eteklerinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı, yağışla beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte yol küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında 235 araç ve 630 personelle 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde, ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlarda kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

