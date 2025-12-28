Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ederken yolda kalan araçlar da iş makineleri ile çekildi.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karla kaplanan yollarda bazı sürücüler yolda kalırken araçlar iş makinelerinin yardımı ile kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bin 200 personel, 354 araç ve iş makinesi ile kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından araç sürücülerinin kış lastiği kullanmasını, araçlarında zincir bulundurmasını ve gerekli donanımlara sahip olmadan kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yüksek kesimlere çıkmamaları uyarısında bulunuldu.