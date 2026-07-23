Kandıra'da deniz yasağı sürüyor

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda yarın da denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor.

Bu sebeple tüm sahillerde denize girilmesine yarın da izin verilmeyecek.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmemişti.

Kaynak: AA