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Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde iki gün süreyle denize girmek yasaklandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde bugün 15.00 itibarıyla, yarın da tüm gün denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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