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Kandıra'da 2 Gün Denize Giriş Yasağı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde 14-15 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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