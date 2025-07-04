Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Gebze ilçesindeki ağaçlık alanda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın başladı. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edilerek yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Beylikdağı bölgesindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel