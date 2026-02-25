Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde toplam 46 blokta inşa edilen 1097 konutun betonarme imalatları tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'in deprem riski taşıyan, gecekondu yoğunluklu en eski yerleşimlerinden Cedit Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı.

Metruk yapılar, dar sokaklar ve depreme dayanıksız konutların olduğu mahallenin, modern ve depreme dayanıklı bir yaşam alanına dönüştürüldüğü projede, toplam 46 blokta inşa edilen 1097 konutun betonarme imalatları tamamlandı, ince işçilikleri devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından projeye ilişkin yaptığı paylaşımda, hak sahibi Tuncay Kardaş'ın "Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor" sözlerini alıntılayarak, "Cedit Mahallesi'nde TOKİ güvencesiyle devam eden kentsel dönüşümde sona geldik. Dar sokaklar, riskli yapılar tarihe karışıyor, İzmit'in merkezinde modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor" ifadesini kullandı.

"Burası şehrin simgesi olacak"

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şantiye şefi İbrahim Sepetçi, projenin 2023'te başlatıldığını anımsatarak, "Cedit Mahallesi yıkılmadan önce depreme dayanıksız, çok dar sokakları bulunan, itfaiyenin dahi ulaşımı sağlayamadığı bir mahalle konseptindeydi. Konutlarımız mevcut deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi. Yer yer zemin yapısına göre fore kazık imalatları yapıldı. 462 adet 3 artı 1, 635 2 artı 1 daireler bulunuyor." bilgisini verdi.

Cedit Mahallesi'nde 55 yıldır oturan hak sahibi Tuncay Kardaş, eski mahallenin fiziki zorluklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bazı noktalarda adeta insanların ulaşamayacağı keçi yolu gibi yollarımız vardı. Buradan ayrıldıktan sonra içimizde hep bir merak vardı. Acaba nasıl olacak, ne zaman bitecek, bittiğinde bu evlerde oturabilecek miyiz? Doğrusu hayal edemiyordum. Bugün örnek daireyi gezdik. Gördüğümüz manzara, evlerdeki kalite hiç tahmin etmediğim boyuttaymış. Şu anki gelinen aşamada artık mutlu sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Buradan hak sahipliğim olduğu için çok mutlu oldum. Gerçekten elit bir mahallede oturmak, merkezi bir noktada olmak, bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyordu. Yani bu güvence bize devlet tarafından verildiği için aklımızda şahsen hiçbir soru işareti kalmadı. Yüzümüz gülüyor elhamdülillah."

Bir başka hak sahibi Recep Çetin de eski mahallesinin dar sokakları olduğunu, yeni konutları çok beğendiğini aktardı.

Hak sahibi Alican Uysal ise gezdikleri örnek dairenin beklentilerinin üzerinde bir kalitede olduğunu belirterek, "Merkezi bir yer. Fakat görüntü olarak İzmit'te çirkin bir görüntüsü vardı. Sağ olsun devletimiz, Bakanlığımız buraya el attı. Şimdiki haliyle çok süper bir yer olacak. Burası şehrin simgesi olacak." ifadelerini kullandı.