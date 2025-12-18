Kocaeli'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından evden çıkartılan ve vücudunda yanıklar olan H.G. (74), sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel