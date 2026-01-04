Kocaeli'de Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşası sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnterteks Fuar Alanı'nda inşası süren merkez, kentin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına yön verecek.

Merkez yaklaşık 17 bin 390 metrekare kapalı alana sahip olacak ve bünyesinde konservatuar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik, sivil toplum merkezleri gibi birçok birimi barındıracak.

Yapıda 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema etkinlik salonu ve tanıtım merkezi de bulunacak. Her yaş grubundan insana hizmet edecek merkezde imalat süreçleri devam ediyor.

Bu kapsamda konservatuvar binasının temel hafriyatı ile gastronomi binasının temel yalıtımı tamamlandı.

Dil akademisi binasının temel hafriyat kazısına başlanan projede, girişimcilik binasının çelik taşıyıcıları kumlamaya hazır hale getirildi.