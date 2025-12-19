İçişleri Bakanlığı: İzmit'te Rus Menşei Orlan-10 Tipi Olduğu Değerlendirilen Bir İha Bulundu

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur" açıklamasını yaptı. Açıklamada incelemenin devam ettiği belirtildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşmüş bir İHA bugün vatandaşlar tarafından bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda olaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir."