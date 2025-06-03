Kocaeli'nde Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Kocaeli'nde Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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İzmit'te tır ile çarpışarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Emre Boztekin'in cenazesi, Fevziye Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde dün, motosikletiyle tırla çarpışması sonucu kaza yerinde yaşamını yitiren Emre Boztekin (25) için Fevziye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Boztekin'in naaşı, öğle vakti kılınan namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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