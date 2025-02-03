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Kocaeli'nde Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocaeli'nde Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen genişletilmiş güvenlik toplantısında terör, suç örgütleri, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. Vali İlhami Aktaş, 2023 Ocak ayında yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Valiliğinde "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ile düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı.

Aktaş, toplantıda, suçun önlenmesi için ilgili kamu kurumlarının 24 saat aralıksız görev yaptığını söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99'un üzerinde olduğunu aktaran Aktaş, "Ocak ayında herhangi bir suç nedeniyle hapis cezası alan 861 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, cezaevine konulmuştur. İfade için aranan 1853 kişi yakalanarak ifadeleri alındı, haklarında işlemler yapıldı. Operasyonlar sonucu 218 kaçak silah ele geçirildi. Bu olaylarda 205 kişiye işlem yapıldı." diye konuştu.

Aktaş, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarından bahsederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında ilimizde toplam organize suçlardan 136 kişi tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında değişik miktarlarda narkotik madde ele geçirilmesinin yanı sıra 86 kişi de tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 34 kişinin tutuklanması sağlandı. 78 sosyal medya hesabıyla ilgili çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Geçen ay ilimizde toplam 400 bin araç denetlendi. Yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Sürücülerimizin oluşabilecek kar yağışı sebebiyle dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelede yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi."

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy, ilçe kaymakamları ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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