Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi
Kartepe'de meydana gelen kazada, bir belediye otobüsü şarampole devrilerek bazı yaralanmalara neden oldu. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananların olduğu bildirildi.
Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.
Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.
