Kocaeli'nde Apartman Dairesinde Yangın
Karamürsel ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
4 Temmuz Mahallesi 1121. Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı.
Yangını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel