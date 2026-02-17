Haberler

Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli merkezli olarak 17 ilde düzenlenen operasyonda, e-ticaret sitelerinde sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan 29 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 33 şüphelinin tespiti sonrası gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık sonucu 1 milyon lira zarara neden olundu.

Kocaeli merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, e-ticaret platformlarında elektrikli araç, konteyner, evcil hayvan, prefabrik ev içeren sahte ilanlar oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için Kocaeli merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin karıştığı 23 olayda müştekilerin uğradığı toplam zararın 1 milyon 3 bin 10 lira olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
