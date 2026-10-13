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Kocaeli Körfez'de eşini bıçakla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

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Kocaeli Körfez'de eşini bıçakla öldüren sanık, yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Duruşmada sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi; savcı da 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini istedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.G, maktulün kızları müştekiler N.A. ve G.G. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, mahkeme başkanı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenen evrak ve raporlarda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı da duruşma arasında taraflara bildirilen esasa ilişkin mütalaayı okudu.

Mütalaada sanığın, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Son sözü sorulan sanık R.G, "Hiçbir şeyi isteyerek yapmadım. Olay, iradem dışında yaşandı. Öldürme kastım yoktu." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanığın olayı tasarladığını iddia ederek, "Aldatma hususundaki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ortadadır. 8 bıçak darbesi var. 5'i öldürmeye elverişli darbeler." dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

?Olay

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 31 Ekim 2025'te çıkan tartışmada R.G, eşi B.G'yi bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu. B.G. olay yerinde hayatını kaybederken, R.G. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan R.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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