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Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Filistin Özgürlük Dansı' Gösterisi

Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Filistin Özgürlük Dansı' Gösterisi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı 'Filistin Özgürlük Dansı' gösterisi yapıldı. Gençler, dayanışma amacıyla Hanzala baskılı tişörtler giyerek dans etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" gerçekleştirildi.

Belediye tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çeşitli etkinliklerle protesto edildi.

Bu kapsamda bir grup genç destek amacıyla Filistinlilerin dayanışma biçimine dönüşen "Özgürlük Dansı"nı yaptı.

Hanzala baskılı tişört giyerek boyunlarına taktıkları puşilerle dans eden gruba vatandaşlar da eşlik etti.

İmza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla dikkati çeken fuar, 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özgürlük Dansı Filistin kocaeli İsrail Gazze

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