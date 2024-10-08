Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Filistin Özgürlük Dansı' Gösterisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" gerçekleştirildi.

Belediye tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çeşitli etkinliklerle protesto edildi.

Bu kapsamda bir grup genç destek amacıyla Filistinlilerin dayanışma biçimine dönüşen "Özgürlük Dansı"nı yaptı.

Hanzala baskılı tişört giyerek boyunlarına taktıkları puşilerle dans eden gruba vatandaşlar da eşlik etti.

İmza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla dikkati çeken fuar, 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.