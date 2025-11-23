Kocaeli Kartepe'de Freni Boşalan Tur Otobüsü Şarampole Düştü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, freni boşalan bir tur otobüsü şarampole düştü. Kazada yaralanan olmadı, otobüsün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde freni boşalan tur otobüsü şarampole düştü.
Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi'nde park halindeki 34 GIJ 323 plakalı tur otobüsü, bir süre sonra freni boşalarak hareket etti.
Bariyeri aşarak şarampole düşen otobüsün arka kısmı toprak zemine otururken ön kısmı havada kaldı.
Yaralananın olmadığı kazada, otobüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel