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Kocaeli Kandıra'da inşaatın 3'üncü katında çalışan işçi, düşerek hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapımı devam eden binanın 3'üncü katında çalışan işçi, bilinmeyen nedenle düştü. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Aydınlık Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 3'üncü katında çalışan İlyas K. (45) bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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