Haberler

Körfez'de Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, kamyonun bariyerleri kırarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hamza Mert S. yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kamyonun bariyerleri kırarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hamza Mert S. yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Mert S. yönetimindeki 41 TN 862 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri kırıp şarampole devrildi. Kazada sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün, kamyonun frenlerinin boşaldığını söylediği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Nabi YAZICI/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı

Otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun'da
İngiltere'de 81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, tatbikatlar durdu

81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, asker kışladan çıkamıyor
Cemil Tugay, kendisine 'Hımbıl' diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

Kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

Fenerbahçe'den transferin son gününde yerli yıldız bombası