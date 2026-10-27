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Kocaeli İzmit'te tramvayın çarptığı iki kişiden biri kurtarılamadı, diğeri yaralı

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Kocaeli İzmit'te tramvayın çarptığı iki kişiden biri kurtarılamadı, diğeri yaralı Haber Videosunu İzle
Kocaeli İzmit'te tramvayın çarptığı iki kişiden biri kurtarılamadı, diğeri yaralı
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Kocaeli İzmit'te Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde 2 kişiye çarptı; kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kurtarılamadı, diğer yaralının SEKA Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde A.K. ile Nesime Sert'e (71) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvayın altında kalan Sert, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sert, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı A.K'nin ise SEKA Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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