Kocaeli İzmit'te tramvayın çarptığı 2 kişiden 71 yaşındaki kişi hastanede öldü

Kocaeli İzmit'te tramvayın çarptığı 2 kişiden 71 yaşındaki kişi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı 2 kişiden 71 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin tedavisi ise sürüyor.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın çarptığı 2 kişiden Nesime Sert (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aysel Kene'nin tedavisi ise sürüyor.
Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı