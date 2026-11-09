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Kocaeli İzmit'te okulda fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hastaneye götürülürken öldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi okulda aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansa alınarak kalp masajı uygulanan öğrenci, hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ortaokulda fenalaşan 5. sınıf öğrencisi, sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi A.T.K. (11), okulda bulunduğu sırada aniden yere yığıldı.

Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansa alınarak kalp masajı uygulanan öğrenci, hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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