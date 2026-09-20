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Kocaeli İzmit'te kalp krizi geçirdiği belirtilen motosiklet sürücüsü kaza yapıp öldü

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Kocaeli İzmit'te kalp krizi geçirdiği belirtilen motosiklet sürücüsü kaza yapıp öldü
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Kocaeli İzmit'te gece motosikletiyle ilerleyen 34 yaşındaki sürücü, rahatsızlanıp direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü kurtarılamadı; kalp krizi geçirdiği belirtildi, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken rahatsızlanıp kaza yapan Bulut Bilgin (34), hayatını kaybetti. Bilgin'in kalp krizi, geçirdiği belirtildi.

Kaza, gece saatlerinde, Sefa Sirmen Bulvarı'nda meydana geldi. 41 BFK 150 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Bulut Bilgin, aniden rahatsızlanıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletiyle yola devrilen ve Bilgin, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilgin, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bilgin'in, motosiklet kullanırken kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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