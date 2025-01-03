Kocaeli İzmit’te Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, elektriki sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında bir evde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Yenimahalle Sitem Sokak'taki 2 katlı binanın zemin katında V.A'ya ait evde elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel