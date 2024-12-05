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Kocaeli İzmit'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli İzmit'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu
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İzmit'te avlanan balıkçıların suya bıraktığı ağa takılan erkek cesedi, dalgıç polisler tarafından karaya çıkartıldı. Olay yeri incelemesi sonrası ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Ömer Türkçakal Bulvarı yakınında avlanan balıkçıların suya bıraktıkları ağa, el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi takıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi karaya çıkardı.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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