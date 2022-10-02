Son dakika gündem: Marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda bulunan bir marketin depo bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, marketin depo kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel