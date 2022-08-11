Kocaeli haberi: Kocaeli'de ekili arazileri su bastı Kocaeli haberleri: KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde şiddetli yağmur etkili olurken, ekili tarım arazileri sular altında kaldı. KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde şiddetli yağmur etkili olurken, ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Kartepe ilçesinde ekili tarım arazilerini su bastı. Rögarların taşması ile yollarda da su birikintileri oluştu. Bir süre sonra yağmur etkisini kaybedince sular çekildi. Başiskele ilçesindeki Teknopark otoparkında ise bazı araçlar, sular içinde kaldı. İtfaiye ekiplerince mazgalların açılmasıyla sular tahliye edildi. Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olacağı belirtildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz su Güncel Haberler

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