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Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Musa D. idaresindeki 48 TD 069 plakalı kamyon, Çayırköy Mahallesi Sepetçi mevkisinde şantiyede toprak yolda geriye doğru kaydı.

Sürücü, atlamak istediği sırada kamyonun devrilmesi üzerine aracın altında kaldı.

Şantiyedeki diğer işçilerin, kazıcı iş makineleriyle müdahalesi sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Çayırköy Kocaeli Güncel Haberler

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