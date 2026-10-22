Kocaeli Gebze'de duvara çarpan özel halk midibüsündeki 10 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Gebze'de duvara çarpan özel halk midibüsündeki 10 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün duvara çarpması sonucu 10 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün duvara çarpması sonucu yaralanan 10 yolcu hastaneye kaldırıldı.
N.B. idaresindeki özel halk midibüsü, Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA