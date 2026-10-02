Kocaeli Emniyeti geçen ay 262 düzensiz göçmeni yakaladı, 10 organizatör tutuklandı

Kocaeli Emniyeti geçen ay 262 düzensiz göçmeni yakaladı, 10 organizatör tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen ay yürüttüğü çalışmada 262 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Yakalanan 10 organizatör, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda geçen ay 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA