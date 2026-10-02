Kocaeli Emniyeti geçen ay 262 düzensiz göçmeni yakaladı, 10 organizatör tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kocaeli'de eylülde 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda geçen ay 262 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA