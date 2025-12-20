Haberler

Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir insansız hava aracı (İHA) boş araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi. Dün de Kocaeli'de kırsal alana Rusya'ya ait bir İHA düşmüştü.

  • Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde bir insansız hava aracı boş araziye düştü.
  • İnsansız hava aracı detaylı teknik inceleme için Ankara'ya gönderildi.
  • Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düşen insansız hava aracının Rus menşeili olduğu açıklandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde bir insansız hava aracı (İHA) boş araziye düştü.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.

TEKNİK İNCELEME İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İZMİT'TE DÜŞEN İHA RUSYA'YA AİT

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren bir İHA, Ankara semalarında F-16'larla vurularak düşürülmüştü. Dün ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana bir İHA düştü. İçişleri Bakanlığı, düşen İHA'nın Rus menşeili olduğunu açıkladı.

Yorumlar (48)

Haber YorumlarıMesutd:

bizim gök kubbemiz var ama delik deşik herhalde ışığı gören geliyor. acaba içeriye girmiş başka neler var merak ediyorum ??????

Yorum Beğen279
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Sen Onu Yalnis Anlamisko Onun Anlami Demek Akkoyun Dööd Gubbesi Demek

yanıt45
yanıt30
Haber YorumlarıVEFA:

Diyanete onca yatırım yaptık, bir sürü yobaz besliyoruz.Bize nefesi kuvvetli hoca lazım, bunların hepsini daha karasualarına girmeden düşürürler maazallah!

yanıt40
yanıt39
Haber YorumlarıGüzide Altay:

Erkan Manukyan Hanım Sen ayyaş dan çıkma olduğunu herkese belli etme. Nazar değer sana

yanıt23
yanıt31
Haber Yorumları2skptpbr96:

merak etme bizimkiler düşürüyor

yanıt13
yanıt10
Haber Yorumlarıali tartan:

Siz gidin mezarlıkta içkinizi için bizde siz ölünce şişeyi size tıpa yaparız artık

yanıt22
yanıt21
Haber Yorumlarıali tartan:

O bizim sizin gibi yabancıların değil o evlatları siz 100 yıldır bir kibrit çöpünü bile yapamadınız

yanıt20
yanıt12
Haber YorumlarıKartal Bey:

Tartan Atatürk 10 yılda 1087 adet fabrika kurdu o fabrikaların bacaları sana gerisini sen anladın hadi şimdi kaybol

yanıt14
yanıt10
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Ali kes sesini !T tepende düşman uçakları uçuyor sen hala oelik peşindesin

yanıt8
yanıt3
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Memleketin savunmasına güvenliğine odaklanacağınıza suni gundemlerle uğraşmayi bırakın

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

