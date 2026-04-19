Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, restorasyonu tamamlanan İzmit Saat Kulesi'nde aydınlatma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan saat kulesi aslına uygun şekilde yenilendi.

Taş ve mermer yüzeylerden motiflere, tavan sisteminden saat mekanizmasına kadar birçok noktada yürütülen çalışmalarla yapının tarihi dokusu korunarak güçlendirildi.

Restorasyonun ardından uygulanan aydınlatma sistemiyle kulenin gece görünürlüğü artırıldı. Işıklandırma sayesinde mimari detaylar daha belirgin hale gelirken, çevresi de estetik bir görünüme kavuştu.

İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmaların yüzde 87'si tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yapılan kaba inşaatın ardından projede yer alan 1097 konut ve 1 ticaret merkezinde dış cephe kaplama ve boya işlemlerinin büyük bölümü bitirildi.

İç mekanlarda ince işçilikler ve altyapı ile çevre düzenleme ve peyzaj uygulamaları sürdürülüyor. Projenin genel tamamlanma oranı yüzde 87'ye ulaştı.

Tüm yapılar güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilirken, projeyle eski ve plansız yapılaşmanın yerine geniş caddeler, sosyal donatı alanları ve güvenli konutlardan oluşan yeni bir yaşam alanının oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Melih Palas
