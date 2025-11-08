Kocaeli'deki Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm deposundaki yangın ile ilgili soruşturma kapsamında 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kocaeli'nde meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır" diyerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Yerlikaya, yangın ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.