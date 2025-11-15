Haberler

Kocaeli'deki Kozmetik Fabrikası Yangınında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Kocaeli'deki Kozmetik Fabrikası Yangınında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında yaralanan Tuncay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaralanan Tuncay Yıldız (48), tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Böylece yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI

Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebiyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Yaralılardan Tuncay Yıldız, 1 haftadır tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Böylece yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Yıldız'ın cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.