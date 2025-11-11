Haberler

Kocaeli'deki Kozmetik Fabrikası Yangınında 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'deki Kozmetik Fabrikası Yangınında 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada fabrikanın sahibi de dahil 11 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 çalışanı açığa aldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahibinin de olduğu 11 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, cumartesi günü saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. Yaralanan, 1'i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölenler kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ile olayda ihmali olduğu değerlendirilen vardiya amirleri ve şüphelilerin kaçmasına yardım edenlerin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.