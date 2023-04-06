Kocaeli'deki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçedeki bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 2 tütün sarma makinesi, 2 kompresör, 2 tütün kurutma makinesi, 221 bin bandrolsüz boş makaron, 14 paket bandrolleri sökülmüş tütün, 220 sökülmüş makaron bandrolü, 5 bin 200 dal dolu makaron, 10 elektronik sigara likidi, 5 elektronik sigara, 6 kilo 975 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.