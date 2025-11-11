Kocaeli'deki Fabrika Yangınında 7 Şüpheli Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüphelinin tutuklandığını, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."