Haberler

Kocaeli'de zincirleme kaza 7 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR, servis midibüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde TIR, servis midibüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 kara yolunun Tavşancıl Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden TIR, servis midibüsü ve kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takımın başını yakan paylaşım
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu

Ünlü oyuncudan DEM Partilileri kızdıracak yorum: Salak salak işler
Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı