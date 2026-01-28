Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Dilovası'nda D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında tır, servis minibüsü ve kamyonet karıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Tavşancıl Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde tır, servis minibüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre aksayan ve tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel