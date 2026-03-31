TEM'de 2 TIR ve 2 otomobil çarpıştı; araç kuyruğu dron kamerasında

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir TIR sürücüsü yaralandı. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım 3 saat boyunca aksadı.

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda 2 TIR ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada TIR şoförlerinden biri yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksarken, oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Korutepe Tünel'inde meydana geldi. Ankara yönüne giden İ.A. idaresindeki 31 ATB 263 plakalı TIR, sürücülerinin isim ve plakaları öğrenilemeyen bir TIR ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada TIR sürücüsü İ.A., yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

3 SAATİN ARDINDAN TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde Korutepe Tüneli ile Körfez TEM Gişeler arasındaki kısımda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saat sonra trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu ise dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
