Yön levhasına çarpan otomobilin sürücü yaralandı
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bir otomobil yol kenarındaki yön levhasına çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve trafik bir süre aksadı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Hacı Akif Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 ADC 689 plakalı otomobil, yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmaları sonrası trafik normal seyrine döndü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
